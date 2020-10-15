Юный житель Карелии шиковал на деньги семьи своего друга

В Костомукше комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрела дело юноши, который совершил кражу. Об этом сообщает издание «Новости Костомукши».

В один из дней молодой человек пришел в гости к другу и украл банковскую карту его отца. В течение дня он ни в чем себе не отказывал, приобретая товары в магазинах и кафе в центре города. Когда отец приятеля заметил многочисленные списания с карты, он ее заблокировал.

Юный злоумышленник успел потратить 1800 рублей. Его матери пришлось гасить долг за сына. Фото oko-planet.su