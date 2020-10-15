Девушка украла велосипед ради бутылки водки

Жительница Прионежского района лишилась двухколесного транспорта. Неизвестный украл ее велосипед стоимостью 4 800 рублей, сообщили в МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские подозреваемую. 24-летняя местная жительница, имеющая пагубную страсть к алкоголю, приметила оставленный у подъезда дома велосипед. Антикражных устройств на велосипеде не было. Подозреваемая девушка смогла свободно похитить экотранспорт. В дальнейшем она продала чужой велосипед за бутылку водки.

Ранее фигурантка уголовного дела о краже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления. (фото на главной potokmedia.ru)