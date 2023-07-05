Юный петрозаводчанин наладил торговлю краденным кофе

Молодой человек в Петрозаводске воровал из сетевого магазина кофе. Когда его поймали, ущерб составлял уже почти 10 тысяч рублей сообщили в МВД Карелии.

Оказалось, 21-летний горожанин таскал из торгового заведения пачки популярного напитка и продавал их.

Личность и местонахождение подозреваемого установили оперативники, сейчас ведут дознание. // фото: www.freepik.com