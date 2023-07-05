05 июля 2023, 08:33
Присяжные признали виновным мужчину, перерезавшего шею приятелю
Убивший собутыльника 63-летний житель Суоярвского района сядет на 9 лет
Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу о драме, разыгравшейся в апреле прошлого года на Вонгозере. Два приятеля отдыхали в охотничьем домике, один жестоко убил другого, сообщили в прокуратуре Карелии.
Следователи выяснили, что 63-летний житель Суоярвского района поругался с собутыльником и ударил его в шею ножом. Мужчина погиб на месте, причем убийца уверял, что просто оборонялся.
Однако его признали не заслуживающим снисхождения. На основании такого решения присяжных суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. // фото: pixabay.com