Юный курьер мошенников забирал деньги у пожилых жителей Карелии

Курьера телефонных мошенников будут судить в Сортавале. Он забирал деньги у обманутых пожилых людей и попался. Организаторов преступной схемы установить не удалось, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратилась 76-летняя жительница Карелии, у которой выманили 110 тысяч рублей. Аферисты работали по стандартной схеме «ваш родственник попал в беду, нужны деньги». В данном случае речь якобы шла о дочери потерпевшей.

Женщина отдала все накопления 23-летнему курьеру, а потом узнала, что с дочкой все в порядке. Юношу вычислили и задержали. Он признался, что успел выполнить уже три подобных заказа.

С преступниками связался в мессенджере, работать согласился, потому что хотел побыстрее расплатиться с кредитами. Деньги отправлял «работодателям», оставляя себе часть в вознаграждение. Теперь его будут судить. Расследование уже завершили. // фото: «Петрозаводск говорит»