Костомукшанин самовольно отбуксировал авто соседки со стоянки и разбил

Мужчине в Костомукши прицепил трос к автомобилю соседки и отбуксировал чужую машину в сторону. Владелица ничего об этом не знала и сильно удивилась, увидев свое авто поврежденным.

Инцидент произошел в октябре прошлого года, женщина увидела сильно разбитый автомобиль и подала иск в суд.

Она требовала возместить затраты на ремонт машины и выплатить компенсацию морального вреда, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии. Затраты на ремонт машины эксперты оценили в 101 700 рублей.

Суд удовлетворил иск, сосед теперь должен оплатить ремонт автомобиля, но и экспертизу стоимостью 6 500 рублей, услуги адвоката за 15 000 рублей и госпошлину в сумме 3 234 рублей. // фото: freepik.com