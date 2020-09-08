08 сентября 2020, 15:47
Юный хоккеист из Карелии вошел в состав национальной сборной России
Петрозаводчанин уже сыграл два товарищеских матча
В Москве прошли учебно-тренировочные сборы юниорской команды России по хоккею. Тренерский штаб во главе с Александром Титовым вызвал для подготовки 34 хоккеиста.
По итогам сборов 15-летнего петрозаводчанина Артема Куликовского включили в состав сборной команды России. Юный спортсмен уже сыграл два товарищеских матча, сообщает министерство спорта Карелии.
Петрозаводчанин занимался хоккеем в спортивной школе № 6. Хоккеист играет на позиции защитника.