Гимнастки из Карелии заняли призовые места на соревнованиях в Москве

На Первых открытых соревнованиях по художественной гимнастике МФСОО «Рекорд», которые прошли в Москве 4-5 сентября, успешно выступили карельские гимнастки, сообщает Министерство спорта РК. В турнире приняли участие более 200 гимнасток из 15 регионов России. Воспитанницы петрозаводской спортивной школы олимпийского резерва № 1 показали хорошие результаты.

Первое место по итогам соревнований по программе КМС 2006 г. р. заняла Мария Билько. По программе КМС 2007 г. р. наши спортсменки завоевали сразу две награды — золото получила Дарья Фомичева, бронзу — Кристина Елизарова.

В групповых упражнениях команда из Карелии «Жемчужинки» заняла четвертое место. В составе команды выступили Софья Рышкевич, Александра Калашникова, Анна Бабаева, Елизавета Высочкина, Анастасия Лукина, Татьяна Конькова. Также карельские гимнастки показали хорошие результаты в индивидуальных упражнениях.

