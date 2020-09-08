Петрозаводчанка вошла в десятку сильнейших на Первенстве по конкуру

В выходные в Тверской области прошли Всероссийские соревнования по конному спорту , в которых принимала участие карельская спортсменка Яна-Эрика Ральман. В Первенстве России девушка выступала в возрастной категории 14-18 лет на лошади Фуко.



Яна выступила на маршрутах с высотой препятствий 130 и 135 см, заняла 9-е и 10-е место, подтвердила 1-й разряд.

«Там был баннер с девизом: "Сразись с сильнейшими!" и там собрались действительно лучшие спортсмены России на командное и личное первенство среди юношей и юниоров. Такое мероприятие проводится один раз в году. Мой тренер Карина Сергеевна Нестеренко (это и тренер-наставник и тренер-товарищ в одном лице) всегда говорит: "Иди и сражайся. Ты можешь все!".

В этом году из-за карантина тренировок почти и не было, площадки-манежа в Петрозаводске для таких высот нет, в Санкт-Петербурге успели поучаствовать только в трех соревнованиях, расценивая их как тренировочные выезды, да и коней таких у нас нет. Но эта безумная идея сравниться с сильнейшими не покидала нас. В итоге прошли чисто 130 и 135, а к маршруту 140 мы будем готовы в следующем сезоне»,

- рассказала порталу «Петрозаводск говорит» Яна-Эрика.

О юной петрозаводчанке, одной из немногих, кто давно и серьезно в Карелии занимается конным спортом, мы рассказывали прошлой осенью. Яна-Эрика подробно рассказала о своих трудностях и победах. Читайте наш материал «Юная и амбициозная: как Яна-Эрика стала призером первенства по конкуру».