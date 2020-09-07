Карельский боксер стал серебряным призером крупных соревнований

На всероссийских соревнованиях по боксу, которые проходили в Ижевске с 31 августа по 5 сентября, спортсмен из Петрозаводска удостоился серебряной награды. Об этом сообщает Министерство спорта РК.

В Командном кубке России по боксу за победу боролась сборная команда Северо-Западного федерального округа, в составе которой выступали карельские спортсмены Максим Макаров, Олег Мухин и Виктор Пирогов. Наши боксеры провели достойные поединки, однако команда Северо-Запада уступила сборной Сибирского федерального округа.

Спортсмен из столицы Карелии Константин Опольский стал серебряным призером в составе сборной команды Центрального федерального округа. У Константина двойной зачет, так как он выступает за Московскую область и за Республику Карелия.

