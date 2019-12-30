Юные жители Костомукши получили подарки от Путина

В преддверии Нового года тром юным жителям Костомукши вручили подарки от президента. Их передали в рамках акции «Елка желаний».

Как сообщает «64 параллель», на старте благотворительного проекта «Мечтай со мной» Владимир Путин и лидеры добровольческого движения выбрали по одному письму с елки, в котором дети с опасными для жизни заболеваниями описали свои мечты.

Юный житель Костомукши написал письмо президенту, когда лежал в больнице. Его желание исполнилось, ему вручили ноутбук, о котором юноша мечтал. Две сестры загадывали желание еще в прошлом году, а сбылось оно в этом. Девочкам передали в подарок по рюкзаку.

О других подарках детям в рамках акции «Елка желаний» рассказал уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев. Омбудсмен вручил трехлетней девочке интерактивную развивающую игрушку, о которой она мечтала. А трехлетнему мальчику передал подарок от губернатора республики – электромобиль.