30 декабря 2019, 22:00
Общество

Юные жители Костомукши получили подарки от Путина

О своих желаниях маленькие жители Карелии рассказали в письмах президенту

В преддверии Нового года тром юным жителям Костомукши вручили подарки от президента. Их передали в рамках акции «Елка желаний».

Как сообщает «64 параллель», на старте благотворительного проекта «Мечтай со мной» Владимир Путин и лидеры добровольческого движения выбрали по одному письму с елки, в котором дети с опасными для жизни заболеваниями описали свои мечты.  

Юный житель Костомукши написал письмо президенту, когда лежал в больнице. Его желание исполнилось, ему вручили ноутбук, о котором юноша мечтал. Две сестры загадывали желание еще в прошлом году, а сбылось оно в этом. Девочкам передали в подарок по рюкзаку.

О других подарках детям в рамках акции «Елка желаний» рассказал уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев. Омбудсмен вручил трехлетней девочке интерактивную развивающую игрушку, о которой она мечтала. А трехлетнему мальчику передал подарок от губернатора республики – электромобиль.

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