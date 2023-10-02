02 октября 2023, 21:27
Юные тхэквондисты собрали «урожай» медалей в Великом Новгороде
В командном зачете Карелия расположилась на третьем месте
Выступление юных тхэквондистов из Карелии на чемпионате и первенстве Новгородской области стало урожайным.
В командном зачете Карелия заняла третье место, сообщается в паблике центра спортивной подготовки.
Юные тхэквондисты вернулись с золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Пять золотых, четыре серебряных, шесть бронзовых наград. Также в фестивале среди детей 2013-2014 года рождения участница из Карелии стала второй. // фото VK-паблик центра спортивной подготовки /федерация тхэквондо Карелии