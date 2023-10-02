Карельские каратисты завоевали призы на всероссийских соревнованиях

Всероссийские соревнования по киокусинкай «Московский Кайман» прошли в Москве. Карельские спортсмены выступили очень успешно, сообщили в мэрии Петрозаводска.

За победу боролись порядка 600 участников из 27 российских регионов. Две золотые медали завоевали сегежане Влад Острецов (в возрастной категории 12-13 лет до 50 килогораммов) и Ксения Оханова (в возрастной категории девушки 14-15 лет до 45 килограммов).

Серебро досталось петрозаводчанину Матвею Вологдину. Он выступал в возрастной категории 14-15 лет до 45 килограммов.

Тренировали карельских спортсменов Анатолий Кукшиев, Жанна и Оксана Долгополовы. // фото: freepik.com