02 октября 2023, 16:32
Карельские каратисты завоевали призы на всероссийских соревнованиях
Два золота и серебро привезли спортсмены в Карелию из Москвы
Всероссийские соревнования по киокусинкай «Московский Кайман» прошли в Москве. Карельские спортсмены выступили очень успешно, сообщили в мэрии Петрозаводска.
За победу боролись порядка 600 участников из 27 российских регионов. Две золотые медали завоевали сегежане Влад Острецов (в возрастной категории 12-13 лет до 50 килогораммов) и Ксения Оханова (в возрастной категории девушки 14-15 лет до 45 килограммов).
Серебро досталось петрозаводчанину Матвею Вологдину. Он выступал в возрастной категории 14-15 лет до 45 килограммов.
Тренировали карельских спортсменов Анатолий Кукшиев, Жанна и Оксана Долгополовы. // фото: freepik.com