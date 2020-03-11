Юные тхэквондисты привезли в Карелию медали из Санкт-Петербурга

Команда спортивной школы Олимпийского резерва №5 привезла в Петрозаводск медали с открытого турнира по тхэквондо «Перспектива-спорт». Турнир собрал в Петербурге 250 участников.

Одиннадцать воспитанников тренера Артема Ефимова привезли домой семь наград.

Первое место заняли юные тхэквондисты Анастасия Пуговкина и Сергей

Стрелковский. Серебро у Марка Силивончика и Макара Подгорнова. Бронза у Ярослава Карпина, Льва Филимонова и Родиона Тарана.