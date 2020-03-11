11 марта 2020, 21:23
Спорт

Юные тхэквондисты привезли в Карелию медали из Санкт-Петербурга

Одиннадцать ребят боролись с соперниками на турнире по тхэквондо «Перспектива-спорт» и сумели завоевать семь наград

Команда спортивной школы Олимпийского резерва №5 привезла в Петрозаводск медали с открытого турнира по тхэквондо «Перспектива-спорт». Турнир собрал в  Петербурге 250 участников.

Одиннадцать воспитанников тренера Артема Ефимова привезли домой семь наград.

 Первое место заняли юные тхэквондисты Анастасия Пуговкина и Сергей
Стрелковский. Серебро у Марка Силивончика и Макара Подгорнова. Бронза у Ярослава Карпина, Льва Филимонова и Родиона Тарана.

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тхэквондо
Артем Ефимов
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Санкт-Петербург