Петрозаводская семья завоевала победу в международном кайт-марафоне

Семья из Петрозаводска стала финалистом ежегодного кайт-марафона «Транс-Онего 2020». Два Алексея Королько, отец и сын, завоевали золото в девятом международном зимнем походе. О победе петрозаводчан сообщил сайт «Петрозаводск спортивный».

Спортсмены первыми финишировали 6 марта, причём с огромным отрывом от остальных участников. Серебряные медалисты марафоны стали известны лишь на следующий день – это румыны Team adventure (Дан Пантуру и Эндре Молнар). «Бронзу» взяла команда Sheksna (Сергей Поскакухин и Владимир Лукьянов).

Напомним, в среду, 4 марта, в Карелии стартовал очередной ежегодный кайт-марафон «Транс-Онего». В этом году теплая зима внесла коррективы в состязание: соревнования по кайтингу состоялись на озере Сандал в Кондопожском районе, а не на Онего, как ранее. В марафоне приняли участие спортсмены из России, Финляндии, Румынии, Франции и Норвегии.