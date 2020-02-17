Юные тхэквондисты из Карелии привезли «серебро» из Великого Новгорода

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №5 вернулись с медалями с чемпионата и первенства Великого Новгорода по тхэквондо «Кубок Юнармии». Юные тхэквондисты привезли две серебряные награды и кубок.

Чемпионат собрал более 200 участников из Великого Новгорода, Новгородской области, Боровичей, Тверской обласлти, Санкт-Петербурга и Петрозаводска.



Одиннадцатилетний Макар Подгорнов, воспитанник петрозаводского тренера Артема Ефимова, в возрастной категории младшие юноши в в/к 48 кг завоевал «серебро». Двенадцатилетний Арсений Падэус в возрастной категории кадеты в в/к 45 кг также завоевал серебряную медаль и был удостоен кубком «За волю к победе» в финальном поединке.