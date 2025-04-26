Юные танцоры из разных уголков России приехали в Карелию

В Кондопогу приехали более 500 юных танцоров со всей России. Это конкурс для детей до десяти лет. Больше всего участников из Карелии: Петрозаводска, Суоярви, Кондопоги. Также приехали танцоры из Лодейного поля, Подпорожья, Калининграда, других городов.

"Мы с трёх лет занимаемся в танцевальном клубе "Ритм" в Петрозаводске. И это для нас первый конкурс. Прекрасно, что он проходит во Дворце искусств",

- рассказала мама участницы самой младшей танцевальной категории.

Фестиваль пройдет в течение трех дней. Участники разделены по возрастным группам: до 5 лет, 6-7 лет, 8-10 лет. Более ста номеров увидели сегодня зрители и жюри.

Танцоров оценивает компетентное жюри, в составе которого актер Театра Кукол Карелии Олег Романов. © «Петрозаводск говорит»