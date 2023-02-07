Юные шашисты из Карелии борются за первые места на турнире в Ярославле

Юные шашисты из Карелии играют за черных и белых и стараются победить в баталиях, разворачивающихся на досках. В Ярославле проходят чемпионат и первенство Центрального и Северо-Западного федерального округов по русским шашкам.

Крупный турнир собрал 140 шашистов, из Карелии на соревнования приехали 12 девчонок и мальчишек - воспитанников спортивной школы №2 Петрозаводска.

На соревнованиях в дисциплине «русские шашки - молниеносная игра» юные спортсмены смогли себя проявить. Андрей Анкудинов занял первое место по СЗФО и стал вторым в общем зачете первенства среди юношей до 11 лет. Иван Олюшкин завоевал золото по СЗФО среди юниоров до 20 лет, а среди юниорок до 20 лет серебряным призером стала Анна Бурчина. Среди юношей до 14 лет первым стал Евгений Сорокин, а Афанасия Певгенен на 3 месте среди девушек до 14 лет, сообщает группа «Спорт-норма жизни Карелия».

В другой день в дисциплине «русские шашки - быстрая игра» Андрей Анкудинов снова занял второе место в общем зачете и первое место по СЗФО. У Ивана Олюшкина бронза среди юниоров до 20 лет, Анна Бурчина стала победителем среди юниорок. Золотую медаль завоевал Евгений Сорокин среди юношей до 14 лет. // фото сообщество «Спорт-норма жизни Карелия»