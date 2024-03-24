Юные петрозаводчане эвакуировались из «Крокуса» без верхней одежды

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова раскрыла подробности эвакуации детей из Петрозаводска из «Крокус Сити Холла» в Москве в момент совершения теракта.

По словам градоначальницы, в месте трагедии оказались юные танцоры из клуба «Ритм». Никто из них не пострадал, однако, из-за экстренной эвакуации двое финалистов турнира по бальным танцам остались без верхней одежды. Танцоры выбежали на улицу, в чем были - в ярких костюмах для выступлений. Других личных вещей у них не сохранилось.

Жители Петрозаводска, узнав о случившемся, оперативно собрали нужную сумму для покупки одежды для детей и передали деньги сопровождавшей ребят женщине. Вскоре юные танцоры были одеты.

Инна Колыхматова поблагодарила всех неравнодушных людей, оказавших помощь ребятам в этой непростой ситуации. // Фото Mash