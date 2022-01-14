Юные меломаны могут встретиться с доктором Айболитом

16 января в 12:00 в Большом зале Карельской филармонии добрый маэстро Михаил Тоцкий и оркестр «Онего» сыграют для юных меломанов столицы Карелии музыкальную сказку «Доктор Айболит». Всех добрых и злых героев Корнея Чуковского и песни Георгия Фиртича сыграют и споют солисты филармонии и актеры петрозаводских театров: Валентина Каменская, Наталья Мирошник, Александр Картушин, Александр Галиев, Михаил Семенов и Петр Хухрин.

Мюзикл у микрофона, в котором шесть вокалистов-актеров, легендарный оркестр «Онего» и энергия Михаила Тоцкого в течение часа не только удержат внимание публики, но и талантливо и трогательно напомнят взрослым и прочтут детям строки, которые остаются с нами на всю жизнь:

Добрый доктор Айболит!

Он под деревом сидит.

Приходи к нему лечиться

И корова, и волчица,

И жучок, и червячок,

И медведица!

Интересно, что уникальный сюжет сказки о том, что жил-был доктор, он был добрый, звали его Айболит, и была у него злая сестра Варвара, отчасти был списан с жизни совершенно реального доктора. В 1912 году, когда Чуковский ездил в Вильно читать лекции, он познакомился с доктором Шабадом и сам лично назвал его прототипом доктора Айболита в своей статье в газете «Пионерская правда».

В своих письмах Корней Чуковский рассказывал: «...Доктор Шабад был очень любим в городе, потому что лечил бедняков, голубей, кошек... Придет, бывало, к нему худенькая девочка, он говорит ей - ты хочешь, чтобы я выписал тебе рецепт? Нет, тебе поможет молоко, приходи ко мне каждое утро, и ты получишь два стакана молока. Вот я и подумал, как было бы чудно написать сказку про такого доброго доктора».

Доктор Шабад совершенно бесплатно помогал беднякам, нищим, бродягам, лечил не только людей, но и кошек, собак, лошадей, коров и даже голубей и ворон. Это еще одно сходство с доктором Айболитом из сказки.

В 2007 году в Вильнюсе был открыт памятник «доктору Айболиту», который изображает доктора Тимофея Осиповича Шабада и маленькую девочку с котенком на руках.

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