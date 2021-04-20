Юные футболисты из Петрозаводска обыграли сверстников из «Спартака»

В Череповце 16-18 апреля прошел традиционный турнир по футболу памяти Геннадия Староверова. В соревнованиях участвовали юноши 2008 года рождения.

Как сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия», в числе участников оказалась и команда спортивной школы №7 Петрозаводска, которую тренирует Виталий Петрушин.

Наши ребята провели пять игр. В трех из них футболисты из Петрозаводска одержали победу: были обыграны «Череповец», команда из Костромы, а также московский «Спартак». В двух играх петрозаводчане уступили. Сильнее оказались «Шинник» из Ярославля и команда из Тверской области.

По итогам соревнований юные спортсмены из столицы Карелии завоевали серебряные медали. Воспитанник спортивной школы №7 Петрозаводска Матвей Солодовниченко признан лучшим вратарем турнира. Фото источника