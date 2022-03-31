Юные футболисты из Кеми взяли бронзу на Всероссийских соревнованиях

Финал общероссийского спортивного проекта «Мини-футбол в школу» прошел в Нижегородской области. Футболисты из Кеми заняли 3 место, сообщили в Минспорта Карелии.

Юные карельские футболисты вышли из группы с первого места, обыграв команды из Ижевска и Читы.

В 1/4 финала кемская команда обошла соперников из Амурской области со счетом 2:1.

Но в полуфинале карельские спортсмены уступили команде из Курской области, зато одержали победу над Сургутом в мачте за бронзовую медаль. // Фото: Минспорта Карелии/ВКонтакте