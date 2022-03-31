Станут известны имена сильнейших шахматистов-пенсионеров Карелии

В эти минуты идут последние приготовления к торжественному открытию в спортивной школе №2 Петрозаводска региональных отборочных соревнований Всероссийского шахматного турнира пенсионеров России. Старт будет дан в 11.00.

Традиционно в Петрозаводске встретятся победители районных состязаний, чтобы выявить сильнейших. Заявки на участие подали 50 человек из всех уголков Карелии –13 женщин и 37 мужчин, из них 80-летний рубеж перешагнули семь спортсменов. Самым старшим участникам - Тамаре Дмитриевне Риц и Альберту Кипрушкину - 85 лет.

Как отметили организаторы, все участники турнира шахматисты-любители. Они будут состязаться в лично-командном первенстве среди мужчин и женщин по швейцарской системе в 7 туров. Победители представят Карелию в финальном этапе Всероссийского шахматного турнира среди пенсионеров-2022. Фото: pixabay.