Юноша вынес забитый виски рюкзак из магазина в Карелии

В полицию Кондопоги поступил сигнал из продуктового магазина. В торговой точке была совершена кража, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка выяснили, что один из посетителей сложил в свой рюкзак девять бутылок виски и вынес товар из магазина, не заплатив. Ущерб составил более 12 тысяч рублей.

Под подозрение попал 18-летний молодой человек. Он уже привлекался к ответственности. Выяснилось, что юноша ездил по городам Карелии и обчищал небольшие магазины. С той же целью он посетил Смоленск. Украденные товары злоумышленник продавал незнакомцам.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Nathalia Rosa