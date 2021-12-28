Юноша в карельской деревне без причины изрубил топором чужую иномарку

Бдительные жители одной из деревень в Олонецком районе сообщили в полицию, что какой-то пьяный молодой человек топором повредил припаркованную на улице машину. Злоумышленника задержали с поличным, сообщили в МВД Карелии.

Оперативно-следственная группа застала на месте преступления 18-летнего местного жителя. Он не стал отпираться и рассказал, что все произошло после застолья с друзьями.

Гуляли дома у молодого человека. Когда приятели легли спать, юноша взял топор и вышел во двор. Он увидел припаркованную около дороги иномарку и разбил топором стекло на двери водителя. Ущерб составил 11 800 рублей.

Неизвестно, что еще сделал бы с машиной нетрезвый агрессор, если бы не подъехали полицейские и не отняли топор. Мотив своих действий юноша объяснить не смог.

Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений. // Фото: kaboompics/Pixabay.com