Двое подростков украли в магазине очень много упаковок сыра

В одном из магазинов карельской столицы пропало 22 упаковки сыра. Стоимость продуктов составила три тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.

Вскоре выяснилось, что сыр украли несовершеннолетние, их вычислили сотрудники уголовного розыска.

Юноша и девушка признались в совершении кражи. Подростки рассказали, что сыр продали, а деньги потратили. Возбуждено уголовное дело, воришкам грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: lipefontes0/Pixabay.com