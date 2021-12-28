28 декабря 2021, 10:59
Двое подростков украли в магазине очень много упаковок сыра
Юношу и девушку задержали в Петрозаводске по подозрению в хищении
В одном из магазинов карельской столицы пропало 22 упаковки сыра. Стоимость продуктов составила три тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.
Вскоре выяснилось, что сыр украли несовершеннолетние, их вычислили сотрудники уголовного розыска.
Юноша и девушка признались в совершении кражи. Подростки рассказали, что сыр продали, а деньги потратили. Возбуждено уголовное дело, воришкам грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: lipefontes0/Pixabay.com