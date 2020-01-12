Юная балерина из Петрозаводска победила в международном конкурсе

Достижения маленькой петрозаводчанки высоко оценило жюри международного состязания. С 6 по 12 января в Сочи проходил XXIII конкурс-фестиваль исполнительского мастерства «Надежды Европы». В нем принимали участие более 800 человек из разных стран мира: России, Китая, Италии, Сенегала и других. Юные музыканты, танцоры, вокалисты соревновались в различных номинациях и возрастных группах.

Екатерина Павлова, воспитанница детской балетной студии при Музыкальном театре Республики Карелия, представляла нашу республику в номинации «Dance Solo», в которой участвовали 30 танцоров. После успешного прохождения 3 туров она получила звание лауреата 1 степени. Жюри отметило высокий уровень исполнения танца.

Поздравляем юную балерину и ее наставницу, заслуженную артистку России и Карелии, Наталью Васильевну Гальцину!