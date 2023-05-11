YouTube запретит просмотр видео с блокировщиком рекламы

YouTube тестирует функцию, которая не позволит смотреть видео, используя блокировщики рекламы. Таким пользователям предложат или отключать такие сервисы и смотреть рекламные ролики, или оформить подписку на YouTube Premium, пишет androidpolice.com.

Новую функцию называют экспериментальной, широкого распространения она пока не получила, а только тестируется. Видеосервис неоднократно проводил похожие эксперименты, тестируя опции, которые могут появиться в будущем.

При этом Google давно борется с блокировщиками рекламы. Компания в 2016 году запретила такие расширения для Chrome, а год назад ограничила популярное приложение YouTube Vanced, блокирующее рекламу в YouTube. // фото: cottonbro studio / рexels.com