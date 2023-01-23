Языки пламени и дым. Опубликованы фотографии с места пожара в Карелии

Спасатели опубликовали кадры с места серьезного пожара в Кемском районе. Огненное происшествие случилось в минувшее воскресенье, 22 января.

Сигнал о ЧП поступил в 17:56. Возгорание произошло в гаражном городке. По сообщению пожарной охраны, в 19:28 возгорание удалось ликвидировать.

В результате огненного происшествия оказались повреждены четыре гаража и один автомобиль. Как мы уже сообщали, общая площадь пожара составила более 100 квадратных метров.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о другом серьезном пожаре. В деревне Суйсарь в Прионежском районе ночью 22 января горел жилой дом. // фото сообщества «Пожарная охрана Кемского района»