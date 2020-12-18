Ястреб-тетеревятник пробил окно на балконе и перепугал петрозаводчан

В Петрозаводске пернатый хищник в погоне за добычей разбил балконное стекло в жилом доме, залетел внутрь и не смог выбраться наружу. Инцидент произошел 10 декабря, сообщает паблик Карельского научного центра. Петрозаводчане были растеряны и не знали, как поймать залетевшую птицу.

Мужчина открыл створку окна на балконе, но хищник сидел в противоположной стороне и не догадывался, как можно вылететь. Горожане безуспешно пытались получить помощь в региональных ведомствах, спустя три часа они рискнули сами пойти на охоту, вооружившись одеялом. Однако о ситуации узнали в Институте биологии КарНЦ РАН. Помочь вызвался аспирант и стажер-исследователь лаборатории зоологии Андрей Толстогузов.

Со слов орнитолога, ему позвонили из Минприроды Карелии по совету его научного руководителя. В пернатом госте он узнал ястреба-тетеревятника, размах крыльев которого может достигать 115 см.

«Когда я приехал, ястреб сидел у балконной двери. Можно было ее открыть, но была большая вероятность, что он залетит в квартиру, где его уже сложнее поймать. В итоге я попал на балкон через окно, – рассказал орнитолог. - Перед этим надел перчатки, замотал лицо шарфом. Риск был, конечно, но у меня есть опыт ловли, да и птица устала и была в шоковом состоянии. Больше старалась от меня убежать, чем напасть. Я поймал ястреба в простыню и спеленал. Но все равно старался держать его когтистые лапы на расстоянии».

Ученый вынес птицу на улицу и выпустил. По словам Андрея Толстогузова, охота ястребов и других диких хищных птиц в пределах города – обычное дело. Чтобы избежать визита гостей, орнитолог посоветовал занавешивать окна. По его словам, полупрозрачная тюль будет выглядеть для птиц как препятствие, и они не полетят в стекло. (фото vk.com)