Ясная весенняя погода ожидается в субботу в Карелии

Завтра, 7 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -2-4, днем +1+3.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью -2-7, при прояснениях до -12, днем -2+3.

В Костомукше ночью -6, днем 0-2, ясно.

В Сегеже ночью -5, днем 0-2, ясно.

В Сортавале ночью -5, днем -1+1, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме.