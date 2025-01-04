04 января 2025, 14:05
Погода

Январь в Карелии: синоптики обещают холод и обильные снегопады

Гидрометцентр Карелии рассказал, что температура воздуха опустится ниже нормы

Январь в Карелии обещает быть холоднее начала зимы, однако в целом среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики. 

По прогнозам метеорологов, средняя температура воздуха в январе для Карелии составит около –9,1°C, а для Петрозаводска — –8,4°C. Количество осадков превысит норму на 20–30 процентов, что означает 45 мм по региону и 38 мм для столицы республики. 

Температурный фон на протяжении месяца будет изменчивым: периоды похолоданий будут сменяться небольшими оттепелями. Уже в начале января ожидается снижение температуры, усиление осадков и увеличение снежного покрова. В некоторые дни термометры могут показать значения на 3–8 градусов ниже нормы. 

Наиболее резкие колебания температуры и атмосферного давления синоптики прогнозируют к Рождеству. Эти изменения могут сопровождаться усилением ветра и обильными снегопадами, что потребует повышенного внимания со стороны коммунальных служб и водителей. // фото: pixabay.com

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