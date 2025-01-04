Январь в Карелии: синоптики обещают холод и обильные снегопады

Январь в Карелии обещает быть холоднее начала зимы, однако в целом среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

По прогнозам метеорологов, средняя температура воздуха в январе для Карелии составит около –9,1°C, а для Петрозаводска — –8,4°C. Количество осадков превысит норму на 20–30 процентов, что означает 45 мм по региону и 38 мм для столицы республики.

Температурный фон на протяжении месяца будет изменчивым: периоды похолоданий будут сменяться небольшими оттепелями. Уже в начале января ожидается снижение температуры, усиление осадков и увеличение снежного покрова. В некоторые дни термометры могут показать значения на 3–8 градусов ниже нормы.

Наиболее резкие колебания температуры и атмосферного давления синоптики прогнозируют к Рождеству. Эти изменения могут сопровождаться усилением ветра и обильными снегопадами, что потребует повышенного внимания со стороны коммунальных служб и водителей. // фото: pixabay.com