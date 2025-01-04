Довольно холодно будет сегодня в Карелии

Сегодня, 4 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -10, -12°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный, на юге юго-западный умеренный. Температура воздуха по северным районам -13, -18°С, местами до -22°С, по южным районам -7,-12°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -16-19, пасмурно, туман.

В Сегеже -14-18, пасмурно, туман.

В Сортавале -9-11, пасмурно, небольшой снег.

Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото «Петрозаводск говорит»