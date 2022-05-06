Яндекс испытывает серьезные проблемы в Финляндии

Российский Яндекс испытал большие проблемы в Финляндии. Центр обработки данных в Мянтсяля не получает электричество по заключенному ране договору, передает Yle.

Серверы работают на электроэнергии, которую вырабатывает дизельная резервная электростанция. Договоров ни с одной финской компанией у россиян нет.

Ранее пятилетний контракт был, но Ilmatar Energia расторгла его в одностороннем порядке по чисто формальным основаниям. Переговоры и предложение повысить цену не привели к результату.

Российский поисковый гигант пытался найти нового поставщика, но никто не согласился сотрудничать. Причины отказов энергокомпании не объясняют. При этом Яндекса нет в санкционных списках ЕС.

Дата-центр Яндекса в Мянтсяля – один из пяти, остальные находятся в России. Руководство пока не рассматривает перспективу переезда. //Фото: pro-arctic.ru