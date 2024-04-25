25 апреля 2024, 16:12
Яму в Петрозаводске засыпали кучей грунта
Петрозаводчане рассказали о «ювелирной работе» грейдера
Поздним вечером 24 апреля огромные ямы на асфальте улицы Мелентьевой в Петрозаводске залатали кучей земли. Об этом рассказали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Процесс зафиксировала камера видеонаблюдения «Сампо.ру». В кадре грейдер подъезжает к ямам, сваливает в них землю из ковша и аккуратно разравнивает.
- Ювелирная работа,
- саркастически заметил автор публикации.
Так называемый «ремонт» проделали около 23:00 в среду. Сколько он продержится – вопрос риторический. // фото: скриншот видео «Сампо.ру»