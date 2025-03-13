Ядовитое вещество нашли в креме, им торгуют и в России

Роспотребнадзор попросили проверить косметическое средство после того, как в нем нашли опасное вещество, способное вызывать онкологию.

Речь идет о средстве Effaclar Duo от La Roche-Posay, бренд принадлежит французской компании L'Oreal. В состав крема входит бензоилпероксид, соединение распадается и формирует бензол, который в больших количествах может провоцировать рак. Партии «ядовитого» крема отозвали в США. Между тем крем продают в российских аптеках, магазинах и маркетплейсах.

Глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов попросил Роспотребнадзор проверить информацию о наличии бензола в креме и при необходимости принять меры для защиты россиян.