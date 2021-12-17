Взяточника в Карелии заставили отдать полученные деньги государству

Суд в Костомукше согласился с требованием прокурора и взыскал с осужденного за взятку экс-чиновника сумму полученного вознаграждения. В прокуратуре Карелии сообщили, что речь идет о 35 тысячах рублей.

Их бывший заместитель начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления МЧС получил после плановой проверки в одном из баров Костомукши.

В марте прошлого года он выявил в заведении ряд нарушений в сфере пожарной безопасности. Собственник передал замначальника 35 тысяч рублей, чтобы тот закрыл на это глаза.

Взяточника в итоге осудили к лишению свободы сроком на пять лет и крупному штрафу. Теперь он кроме 650 тысяч рублей должен заплатить еще 35. // Фото: www.kanevskadm.ru