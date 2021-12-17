В квартиру пенсионерки ворвался сосед с гвоздем и требовал сбережения

Ранним утром в квартиру к 82-летней пенсионерке позвонил сосед. Когда женщина открыла ему дверь, то не предполагала, чем все обернется, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина начал с порога требовать у соседки деньги. Хозяйка объяснила, что сбережений у нее нет. Тогда сосед втолкнул ее внутрь квартиры, отыскал там гвоздь и приставил к щеке пенсионерки.

Он настаивал, чтобы та выдала ему все имеющиеся деньги. Женщина снова отказалась, агрессор взял обувной рожок в прихожей и несколько раз ударил ее по голове.

Потом он взял нож на кухне опять стал требовать деньги, угрожая перепуганной соседке. Она молчала, грабитель взял кошелек, но там не было купюр. Тогда нападавший скрылся.

Женщина обратилась в полицию, ее обидчика задержали по горячим следам. Раньше он уже был судим за совершение имущественных преступлений, теперь стал фигурантом уголовного дела о грабеже. // Фото: sueveria.com