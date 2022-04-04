Взрывы не смогли обрушить кирпичную трубу в Петрозаводске

Сегодня вечером в Петрозаводске проводились работы по обрушению трубы в районе Выгойнаволок. Они, однако, не дали результата, труба устояла. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, демонтаж трубы будет продолжен завтра, 5 апреля.

Напомним, ранее горожан предупредили, что сегодня с 17:30 до 18:00 в городе прогремит взрыв, целью которого будет обрушение кирпичной трубы в районе Выгойнаволок. Фото pixabay.com/RonaldPlett