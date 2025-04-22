22 апреля 2025, 12:25
Общество

Взрывные работы пройдут в Карелии в среду

Опасную зону на время перекроют в Суоярвском округе
Фото: freepik.com

В среду, 23 апреля, в Суоярвском округе пройдут взрывные работы на месторождении строительного камня карьера Леппясюрья. Об этом сообщает паблик администрации округа.

В связи с проведением массового взрыва опасная зона будет оцеплена. Доступ туда на некоторое время будет запрещен. Точное время взрывов при этом не называется.

В момент проведения взрывных работ будет перекрыт проезд по некоторым лесным дорогам в районе Райконкоски. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Суоярвский округ
Леппясюрья
карьер
взрывные работы
новости Карелии