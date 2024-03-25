25 марта 2024, 12:07
Взрыв на парковке в Петрозаводске попал на видео
Неизвестные бросили взрывчатое средство, напугав людей на Береговой
Группа неизвестных мужчин бросила взрывное устройство в жилой зоне в Петрозаводске. Инцидент произошел на улице Береговая, 2. Камеры наблюдения зафиксировали действия группы неизвестных, ролик опубликовал телеграм-канал «Карельский Дворик».
По информации источника, мужчины подъехали на автомобиле белого цвета на парковку. Их было четверо. Затем они бросили взрывчатое средство. На записи виден дым, слышен взрыв, в автомобиле на парковке сработала сигнализация. Неизвестные снимали процесс на видео, после уехали. Свидетелями произошедшего стали прохожие. Как отмечается в источнике, люди перепугались.
Городской полиции о произошедшем известно. // фото скриншот