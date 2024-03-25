Взрыв на парковке в Петрозаводске попал на видео

Группа неизвестных мужчин бросила взрывное устройство в жилой зоне в Петрозаводске. Инцидент произошел на улице Береговая, 2. Камеры наблюдения зафиксировали действия группы неизвестных, ролик опубликовал телеграм-канал «Карельский Дворик».

По информации источника, мужчины подъехали на автомобиле белого цвета на парковку. Их было четверо. Затем они бросили взрывчатое средство. На записи виден дым, слышен взрыв, в автомобиле на парковке сработала сигнализация. Неизвестные снимали процесс на видео, после уехали. Свидетелями произошедшего стали прохожие. Как отмечается в источнике, люди перепугались.

Городской полиции о произошедшем известно. // фото скриншот