Выставки, квесты и экскурсии подготовили для гостей «Ночи музеев»

Для жителей и гостей Петрозаводска подготовили насыщенную программу «Ночи музеев» (6+).

Акция пройдет 18 мая. Она приурочена к международному дню музеев. Ознакомиться с программой мероприятий можно здесь.

Для полуночников подготовлены выставки, квесты, мастер-классы, экскурсии, концерты, творческие встречи, объединенные темой «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».

По традиции, директор Национального музея РК проведет ночную лекцию «Тайна, в которой рождалась история России» (12+). // фото «Петрозаводск говорит»