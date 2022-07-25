Выставка роботов скоро откроется в Петрозаводске

«Планета Роботов» – это большая научно-интерактивная выставка роботов для всей семьи.

Цель выставки - познакомить детей и взрослых с миром робототехники и новейших технологий в научно-развлекательной форме.

«Планета Роботов» откроется 30 июля в ТРК «ЛОТОС PLAZA» на нулевом этаже и будет работать для посещения до 7 августа включительно.



Что ждет гостей на выставке:







БОЛЕЕ 30 УПРАВЛЯЕМЫХ РОБОТОВ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН МИРА



Андроидные роботы, роботы, управляемые голосом и жестами, а также с искусственным интеллектом, способные запоминать лица и выражать эмоции - все они представлены на выставке и ждут ваших команд!







ЗОНЫ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ



Как прокатиться на автомобиле за рулем, когда вам еще нет 18-ти лет?

Ответ очень прост - достаточно прийти на выставку «Планета Роботов».

Наденьте очки виртуальной реальности и отправляйтесь навстречу новым ощущениям!







ЗНАКОМСТВО С РОБОТАМИ «БАМБЛБИ» и «АЛЕШЕЙ»



Почему все так любят Бамблби и «Алешу»?

Это одни из самых популярных экспонатов на интерактивной выставке «Планета Роботов»!

И не удивительно:

- БамблБи с удовольствием с вами станцует!

- Алеша поддержит беседу на любые темы!

- А также они сфотографируются с вами!

Яркие эмоции гарантированы!



УПРАВЛЕНИЕ СИЛОЙ МЫСЛИ



Прибор управления силой мысли - очень забавный гаджет.

Вы должны максимально сконцентрировать свое внимание на шарике, чтобы поднять его в воздух.

Ваша задача пройти весь путь препятствий, периодически снижать и поднимать шарик на высоту. И все это с помощью вашей силы мысли!



УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ



Ваш ребенок может стать 3D-художником на мастер-классе по рисованию 3D-ручкой!

ТЕСЛА-ШОУ



Вы когда-нибудь видели, как танцуют молнии? Дети и взрослые в восторге от катушки Тесла!

А еще она музыкальная, и звуком своих молний может задать ритм любой песни!









Стоимость билета – 400 руб. Детям до 3-х лет - БЕСПЛАТНО!

Стоимость мастер-класса «Рисование 3D-ручкой» - 200 руб.





Выставка будет работать с 30 июля по 7 августа (включительно)

ПЕТРОЗАВОДСК, ТРК «ЛОТОС PLAZA», пр.Лесной, 47В (вход 5), 0 этаж

С 10:00 до 20:00

0+

На правах рекламы.