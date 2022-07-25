Выставка роботов скоро откроется в Петрозаводске
«Планета Роботов» – это большая научно-интерактивная выставка роботов для всей семьи.
Цель выставки - познакомить детей и взрослых с миром робототехники и новейших технологий в научно-развлекательной форме.
«Планета Роботов» откроется 30 июля в ТРК «ЛОТОС PLAZA» на нулевом этаже и будет работать для посещения до 7 августа включительно.
Что ждет гостей на выставке:
БОЛЕЕ 30 УПРАВЛЯЕМЫХ РОБОТОВ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН МИРА
Андроидные роботы, роботы, управляемые голосом и жестами, а также с искусственным интеллектом, способные запоминать лица и выражать эмоции - все они представлены на выставке и ждут ваших команд!
ЗОНЫ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Как прокатиться на автомобиле за рулем, когда вам еще нет 18-ти лет?
Ответ очень прост - достаточно прийти на выставку «Планета Роботов».
Наденьте очки виртуальной реальности и отправляйтесь навстречу новым ощущениям!
ЗНАКОМСТВО С РОБОТАМИ «БАМБЛБИ» и «АЛЕШЕЙ»
Почему все так любят Бамблби и «Алешу»?
Это одни из самых популярных экспонатов на интерактивной выставке «Планета Роботов»!
И не удивительно:
- БамблБи с удовольствием с вами станцует!
- Алеша поддержит беседу на любые темы!
- А также они сфотографируются с вами!
Яркие эмоции гарантированы!
УПРАВЛЕНИЕ СИЛОЙ МЫСЛИ
Прибор управления силой мысли - очень забавный гаджет.
Вы должны максимально сконцентрировать свое внимание на шарике, чтобы поднять его в воздух.
Ваша задача пройти весь путь препятствий, периодически снижать и поднимать шарик на высоту. И все это с помощью вашей силы мысли!
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Ваш ребенок может стать 3D-художником на мастер-классе по рисованию 3D-ручкой!
ТЕСЛА-ШОУ
Вы когда-нибудь видели, как танцуют молнии? Дети и взрослые в восторге от катушки Тесла!
А еще она музыкальная, и звуком своих молний может задать ритм любой песни!
Стоимость билета – 400 руб. Детям до 3-х лет - БЕСПЛАТНО!
Стоимость мастер-класса «Рисование 3D-ручкой» - 200 руб.
Выставка будет работать с 30 июля по 7 августа (включительно)
ПЕТРОЗАВОДСК, ТРК «ЛОТОС PLAZA», пр.Лесной, 47В (вход 5), 0 этаж
С 10:00 до 20:00
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