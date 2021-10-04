Выставка-продажа пальто и курток пройдет в Петрозаводске

С 5 по 9 октября организаторы приглашают в кинотеатр "Калевала" на выставку-продажу новой осенне-зимней коллекции пальто и курток от ведущих фабрик России.

Вся представленная линейка пальто прекрасного качества, произведена из натуральных тканей. Куртки и пальто обладают исключительной посадкой и качеством. Всегда в наличии большие размеры.

Яркая цветовая гамма, позитивный настрой, отличное качество не оставят равнодушными посетителей выставки.

Организаторы приглашают всех по адресу пр.Первомайский, 2, кинотеатр "Калевала" с 10 до 19 часов с 5 по 9 октября 2021.

На правах рекламы.