04 октября 2021, 16:20
Выставка-продажа пальто и курток пройдет в Петрозаводске
Организаторы приглашают за осенне-зимними обновками с 5 по 9 октября
С 5 по 9 октября организаторы приглашают в кинотеатр "Калевала" на выставку-продажу новой осенне-зимней коллекции пальто и курток от ведущих фабрик России.
Вся представленная линейка пальто прекрасного качества, произведена из натуральных тканей. Куртки и пальто обладают исключительной посадкой и качеством. Всегда в наличии большие размеры.
Яркая цветовая гамма, позитивный настрой, отличное качество не оставят равнодушными посетителей выставки.
Организаторы приглашают всех по адресу пр.Первомайский, 2, кинотеатр "Калевала" с 10 до 19 часов с 5 по 9 октября 2021.
На правах рекламы.