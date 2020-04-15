Высаженный из поезда мурманчанин обокрал жительницу Петрозаводска

Два защитных троса не уберегли велосипед 45-летней петрозаводчанки от кражи. Злоумышленник перекусил их инструментом и похитил велосипед из подъезда. Ущерб от пропажи был оценен в 13 тысяч рублей.

По сообщению МВД, к хищению оказался причастен 41-летний житель Мурманской области. Он рассказал, что направлялся в Москву на заработки, но высадили из поезда в Петрозаводске за распитие спиртного. Мужчина продал телефон и вещи, чтобы купить алкоголь. На улице познакомился с местным жителем, который на время его приютил, но вскоре попросил уйти.

Тогда мурманчанин одолжил у нового знакомого кусачки, которыми и воспользовался, чтобы похитить чужое имущество. Велосипед он сбыл прохожему за одну тысячу рублей. деньги пропил. Фигурант уголовного дела о краже арестован. Ранее мужчина уже был судим.