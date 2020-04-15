15 апреля 2020, 10:20
Спасатели ночью искали заблудившегося в Петрозаводске подростка
Несовершеннолетний заплутал среди гаражей и не смог найти дорогу домой
16-летний подросток заблудился накануне вечером в районе Лососинского шоссе. Подробности нашему изданию рассказали в Карельской республиканской поисково-спасательной службе.
В 23 часа несовершеннолетний сам позвонил на номер «112» и попросил о помощи.
Подросток рассказал спасателям по телефону, что провалился в воду, выбрался, находится среди гаражей и не знает, куда ему идти и сильно напуган.
На поиски заблудившегося были направлены восемь спасателей. Поисковая операция длилась до трех часов ночи. В итоге подросток был спасен.