15 апреля 2020, 10:20
Происшествия

Спасатели ночью искали заблудившегося в Петрозаводске подростка

Несовершеннолетний заплутал среди гаражей и не смог найти дорогу домой

16-летний подросток заблудился накануне вечером в районе Лососинского шоссе. Подробности нашему изданию рассказали в Карельской республиканской поисково-спасательной службе.

В 23 часа несовершеннолетний сам позвонил на номер «112» и попросил о помощи.

Подросток рассказал спасателям по телефону, что провалился в воду, выбрался, находится среди гаражей и не знает, куда ему идти и сильно напуган.

На поиски заблудившегося были направлены восемь спасателей. Поисковая операция длилась до трех часов ночи. В итоге подросток был спасен.

 

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Спасатели
Лососинское шоссе
новости петрозаводска