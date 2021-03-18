Выросло суточное количество зараженных коронавирусом россиян

За последние сутки в России выявлены 9803 новых случая заражения коронавирусом. Это значительно больше, чем днем ранее, когда в стране Covid-19 диагностировали менее 9 тысяч раз. 17 марта скончались 460 пациентов. Выздоровел 12 061 человек. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб.

В Москве 1934 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 918, в Ленинградской области - 126, в Вологодской области - 103, в Архангельской области - 91, в Мурманской области - 76.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 428 239 раз. Умерли 93 824 человека.

Напомним, в Карелии 17 марта Covid-19 выявлен у 105 человек. Фото lenta.ru