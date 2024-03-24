Выросло число погибших при теракте в Москве

Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Москве достигло 137 человек. Обновленные данные вечером 24 марта приводит Следственный комитет.

«На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети. Осмотр места преступления продолжается»,

- говорится в сообщении ведомства.

Начался процесс опознания тел погибших. Опознаны 62 человека. Для установления личности других жертв атаки проводятся генетические экспертизы.

С подозреваемыми в совершении теракта проводятся следственные действия. Решается вопрос о заключении под стражу предполагаемых преступников. // Фото «Петрозаводск говорит»