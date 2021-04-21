Вынесен приговор водителю погрузчика, задавившего ребенка в Костомукше

В Костомукше вынесен приговор водителю погрузчика, который 17 декабря 2020 года при расчистке снега в городе горняков задавил насмерть восьмилетнюю девочку.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности при проведении работ, что повлекло смерть человека. Доказательства, собранные следствием, суд признал достаточными.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Напомним, трагедия произошла 17 декабря 2020 года на пересечении улиц Ленина, Антикайнена и Калевалы в Костомукше. В ходе уборки снега водитель погрузчика при движении задним ходом допустил наезд на девочку, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Инфидент попал на видео.