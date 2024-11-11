Выездные фельдшерские пункты будут работать в двух районах Карелии

Передвижные фельдшерско-акушерские пункты Сортавальской и Лоухской ЦРБ будут работать в Лахденпохском и Лоухском районах. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Лахденпохский район:

— 11 и 25 ноября — п. Тиурула, с 10:00 до 13:00.

— 20 ноября — п. Костамоярви, с 10:00 до 12:00; п. Райвио, с 13:00 до 15:00.

— 28 ноября — п. Хухтерво, с 10:00 до 12:00; п. Алхо, с 13:00 до 15:00.

Лоухский район:

— 13 ноября — в Пяозерском приём проведут невролог, хирург, дерматолог и специалист по УЗИ; в Чупе — эндокринолог.

— 13 ноября в Кестеньге — приём у стоматолога, 20 ноября — акушерка, 27 ноября — невролог, хирург, дерматолог, специалист по УЗИ и стоматолог.

— 20 ноября в Чупе — будут принимать невролог, хирург и дерматолог.

Эти выездные приемы позволяют жителям удаленных населенных пунктов получить квалифицированную медицинскую помощь прямо на месте. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте